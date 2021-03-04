Tekirdağ'da mera ıslah çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Mera Islah Projeleri kapsamında Tekirdağ'ın Ergene İlçesi İğneler Mahallesinde meralara gübreleme, karaçalı temizliği, tohumlama ve otlatma çalışmaları yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Mera Islah Projeleri kapsamında gübreleme, karaçalı temizliği, tohumlama ve otlatma planlamalarına yönelik uygulamalar yapılıyor.

Proje kapsamında Ergene İlçesi İğneler Mahallesinde meralara gübre atım programı gerçekleştirildi. Programa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Süleymanoğlu, Çayır ve Mera Şube Müdürü Erhan Solak, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. İl Müdürü Öcal'ın üreticilerle yaptığı görüşmenin ardından mahalle merasına geçilerek gübreleme çalışmaları gerçekleştirildi. Programın ardından işletmeler ziyareti yapıldı.