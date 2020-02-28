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Tekirdağ'da metruk binada yangın

Tekirdağ’da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Gökçe Sokak'taki metruk bir binada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının ardından olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri ise kullanılmayan binanın elektriğini keserek güvenlik önlemi aldı.


Mahalle sakinleri, yangının madde bağımlılarınca çıkarıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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