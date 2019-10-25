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Tekirdağ'da metruk binalar yıkılıyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tehlikeye neden olan metruk binalar ardı ardına yıkılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tehlikeye neden olan metruk binalar ardı ardına yıkılıyor. Fiziki durumu kötü olduğu tespit edilen 4 metruk yapı yıkıldı.


Haklarında riskli yapı raporu olan ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ile ilgili harekete geçen belediye ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir yer evi, Necati Çalışkan Caddesi üzerinde ise 3 metruk dükkânı iş makineleri ile yıktı. Bölgede asayiş sorunlarına da yol açan metruk yapıların yıkılması için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldığı öğrenildi. 70'li yıllarda 'Hayatın Kanunu' adlı plağı ile ülke çapında rekorlar kıran Udi Bestekâr Necati Çalışkan'ın dükkânının da yıkılan metruk yapılar arasında olduğu görüldü. Necati Çalışkan'ın ‘Bende Sevdim Arkadaş, Beni Böyle Sev, Cümbüş ile Şarkılar, İşte Aşk (1986), Kader Fırtınası, Yine Sevdi Bak' bestelerine ev sahipliği yapan dükkân anılardaki yerini aldı.

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