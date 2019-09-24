Tekirdağ'da midibüs devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

Olay, Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Aşağısevindikli Mahallesi sapağında gerçekleşti. Altan K.'nin idaresindeki 59 ZF 978 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Mobil Akıllı Kart Basım ve Vizeleme aracı, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle yoldan çıkarak devrildi. Mobil araç içerisinden kendi imkanları ile inen sürücü Altan K., kazayı yara almadan atlattı. Yolun güvenliğini sağlamak üzere olay yerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri geldi. Aracın kurtarılması için vinç çağrıldı.