Tekirdağ'da milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Düzenledikleri operasyon ile 5 farklı noktaya operasyon yapan jandarma, milyonlarca makaron ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 farklı noktaya yapılan baskında 1 milyonu aşkın filtreli sigara kağıdı (makaron), kilogramlarca tütün ve sigara imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. İlçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan 5 farklı noktaya operasyon düzenleyen ekipler, 1 milyon 110 bin dolu makaron, 50 kilogram tütün, tütün kurutma makinesi, 4 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alınan E.B., H.K. ve B.G. isimli şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.