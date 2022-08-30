İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada

Tekirdağ’da servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza kameraya yansıdı.


Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı yakınında seyir halindeki bir servis minibüsü, bir anlık dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.


Kazada hafif yaralanan yaya vatandaş, olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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