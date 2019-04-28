Tekirdağ'da modifiyeli araçlara denetim

Tekirdağ'da modifiyeli araçlara düzenlenen denetimlerde 33 araca toplam 8 bin 62 TL ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa sahil dolgu alanda düzenlenen ‘Tuning Fest 2019'un sonunda araçların geçişi sırasında emniyet 3 ayrı noktada denetim gerçekleştirdi. Araçların geçişi sırasında yapılan denetim ve uygulamalarda 103 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 33 araca toplam 8 bin 62 TL ceza uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.