Tekirdağ'da mor şenlik

Tekirdağ'da lavanta tarlasında gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Karahisarlı Mahallesi'nde bulunan lavanta tarlasında lavanta şenliği düzenlendi. Şenliğe onlarca vatandaş katılarak, mor renkli tarlada bol bol fotoğraf çektirerek anı biriktirdi. Şenlikte halk oyunları gösterisi yapılırken, hemen akabinde yerel sanatçıların bulunduğu çeşitli konserlerde düzenlendi. Lavanta şenliğine getirilen Jandarma Atlı Timi de alana gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut ile Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da katıldı. Hacıoğlu yaptığı açıklamada, “Tekirdağ'da 1200 dönüm lavanta ekiliyor ama bu lavanta bahçelerinin içerisinde özellikle 20 tanesi tamda böyle gördüğünüz gibi donanımlı ve turizme hazır. Bizim derdimiz amacımız burada var olan lavanta potansiyelini siz değerli basın mensupları aracılığı ile önce İstanbul'a sonra Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurmak. Amaç buydu özellikle foto safari yaparak, fotoğraf yarışması yaparak bunu ulusal düzeye taşımak istiyoruz. Etkinliğimizin güzel geçmesini, şenlik içerisinde olmasını diliyorum. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Şenlik pilates, bale, lavanta hasadı gibi etkinliklere devam edecek.