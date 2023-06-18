Tekirdağ'da mor turizm başladı: Buraya stresli girmek yasak

İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da lavantaların çiçek açmasıyla tarlalar mor renge büründü. Tarlalar, ‘Dışarıdan stres getirmek yasaktır' tabelaları ile ziyaretçilerini karşılıyor.

İstanbul'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ'da havaların ısınmaya başlamasıyla lavanta tarlaları mor renge büründü. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlar, mor tonlarına bürünen tarlaları ziyaret etmeye başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahisarlı

Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük alanda ekili lavanta tarlası, ziyaretçilerini ‘Dışarıdan stres getirmek yasaktır' tabelası ile karşılıyor. Buraya gelen vatandaşların ilk ilgi odağı mor tarlaya konulan uçan balon oluyor. Vatandaşlar, mor tarlaya görsel amacıyla konulan uçan balon, salıncak, kapı, pencere, bisiklet gibi dekorlarla bol bol fotoğraf çekilmenin keyfini yaşadı. Mora bürünen tarla, dron ile havadan da görüntülendi.

Lavanta tarlasını ziyarete gelen Tuğba Kurt, “Burası çok güzel bir yer. Gerçekten cennet gibi doğa ile iç içe. Herkesin görmesi gereken bir yer. Çok beğendim” dedi.

Ziyaretçilerden Elif Kaplan ise, “Çorlu'dan geliyorum. Her sene geliyoruz. Burası cennet gibi. Bütün misafirlerimi getiriyorum. İlk uğrak durağımız burası. Gerçekten çalışan insanlara da, yorulan anne ve babalara da bir terapi gibi geliyor. Çok mutluyuz. Trakya'da böyle yerlerin olması. İnşallah sayıları daha da artar” diye konuştu.