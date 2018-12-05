Tekirdağ'da 'Motivasyon' eğitimi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eğitmen Recep Keskin ve Ayla Uçkun tarafından, Motivasyon ve İlham Kaynakları Eğitimi verildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen eğitimde konuşan Eğitmen Recep Keskin, "Kişiyi anne babasının yetiştirme tarzı, sağduyu, kişinin motivasyonunu da etkiler. Nerede ve ne yapmak istediğimizle ilgili konu da en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri. Aslında motivasyonunu arttırmak için ne yapmak istediğimizle ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. Çünkü bir hedef koydukça ve öz güveninizi arttırdıkça motivasyonunuz da artıyor. İşlere daha enerjik bir şekilde hazırlanabiliyorsunuz" dedi.

Eğitmen Ayla Uçkun da, "Biriyle ilgili olumsuz bir ifade kullandığım zaman o olumsuzluk benim üzerime yansıyor. Biz kimseye zarar vermiyoruz aslında. Keskin sirke küpüne zarar misali o olumsuz düşünceleri kendimize yansıtıyoruz. Pozitif düşünün. Kendinize bir yol çizin. Ve diğer görüşlere de önem verin" diye konuştu.

Eğitimde katılımcılara testler uygulanarak, motivasyonu arttırma yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan eğitimlerin devam edeceği belirtildi.