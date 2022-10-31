İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi yağ fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın park alanında çıkarken dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü N.G. (25) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sedyeyle ambulansa alınan genç, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet trafik ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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