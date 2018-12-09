Tekirdağ'da motosikletçilerden bariyerli eylem

Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) üyeleri, "Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla yaptıkları eylemde yollarda bariyer istemediklerini dile getirdi.

Tekirdağ-Malkara Çevreyolu üzerinde bir araya gelen TEMOD üyeleri, yola çelik bariyer parçası koyup basın açıklaması gerçekleştirdiler. Grup adına konuşan TEMOD Dernek Başkanı Kadir Yenipazarlı, "Bugün motosiklet camiası olarak başlattığımız ‘#katilbariyeristemiyoruz' kampanyamıza ve bu haklı talebimize birçok değerli sanatçımızdan da destek geldi. Onların da mevcut destekleri ile sesimizi daha güçlü duyuracağımıza ve yetkililerin mümkün olan en kısa surede gerekli çalışmaları başlatacaklarına olan inancımız tam. Desteklerini esirgemeyen tüm sanatçı dostlarımıza gönülden teşekkür ediyor, gençlerimizin ve motor sevdalılarının yollarda ölmemeleri için her daim elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından demir bariyeri yoldan kaldıran motosikletli grup yoluna devam etti.