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Tekirdağ'da öğrenci servisi kamyona çarptı: 15 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile 14 öğrenci yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile 14 öğrenci yaralandı.


Kaza, Malkara-Keşan yolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'daki özel okuldan aldığı öğrencilere Malkara ilçesine getiren Salih O. yönetimindeki 59 LS 644 plakalı minibüs, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, sürücü ile minibüste bulunan 14 öğrenci yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara ve Keşan devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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