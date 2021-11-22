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Tekirdağ'da öğrenciler ders başı yaptı

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.


2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona erdi. Ara tatilin sona ermesiyle Tekirdağ'daki öğrenciler ders başı yaparak, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen çerçevesinde sınıflarına girdi.


Tekirdağ'da 200 bin 396 öğrenci arkadaşlarınla özlem giderdi, bahçede zil çalana kadar çeşitli oyunlar oynadı.

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