Tekirdağ'da öğrenciler organik sebze ve meyve yetiştiriyor

Tekirdağ'da Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, okulun bahçesindeki serada organik yöntemlerle meyve ve sebze yetiştiriyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu Meslek Lisesi öğrencileri organik tarım konusunda üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmeyi hedefliyor. Lise öğrencileri marul, salata, domates ve biber gibi ürünlerin hasadını da kendileri yapıyor. Tarım Bölümü öğretmeni Gülnur Pelit, yaklaşık 900 metrekare alanı bahçe olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Hedeflerinin üretmeyi teşvik etmek olduğunu ifade eden Pelit, "Çevreye duyarlı nesillerin devamını sağlamak istiyoruz. 12 çeşit meyve ağacı ile öğrencilere hastalıklar, zararlılar, ağaçların bakımı ve budama konusunda eğitim de veriyoruz" dedi.