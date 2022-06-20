Tekirdağ'da öğretmen ve öğrenciler okulda istiridye mantarı yetiştiriyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler atölyede istiridye mantarı yetiştirdi.

Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, tarım uygulamaları çerçevesinde aldıkları eğitimin ardından istiridye mantarı üretimine başladı.

Lisenin tarım öğretmeni Gülnur Pelit yaptığı açıklamada, öğrencilere vizyon ve fikir katmak adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Meslek lisesi oldukları için öğrencileri tarım alanında geliştirmeye gayret ettiklerini anlatan Pelit, "Öğrencilerimiz teorik derslerini sınıflarda, uygulamalı derslerini ise uygulama alanlarında yaparak öğreniyor. Bu yıl deneme amaçlı olarak mantarın kompostunu dışarıdan temin ederek üretime başladık" dedi.

Pelit, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin aktif yer aldığı proje çerçevesinde öğrencilerin mantar yetiştiriciliğini öğrendiğini belirtti. Atölye kısmında öğrenciler tarafından yetiştirilen istiridye mantarının bakımının düzenli olarak yapıldığını aktaran Pelit, "Öğrenciler, mantarların bakımını yaparak nemlendirme amaçlı sulama yapıyor. Öğrenciler alandaki ısı değişimini, nem oranını sürekli takip ederek mantarın nasıl yetiştiğini gözlemliyor" diye konuştu.