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Tekirdağ'da öğretmenlere drama eğitimi

Tekirdağ’da öğretmenlere drama eğitimi veriliyor.

Tekirdağ'da öğretmenlere drama eğitimi veriliyor.


Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Drama Eğitici' eğitimi ile il genelindeki yaklaşık 550 okul öncesi öğretmene drama eğitimi verilecek. Eğitim süreci, 30 Kasım'da tamamlanacak.


Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Maker Öğretmen Eğitimleri”nden Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinin organizasyonuyla 11 ilçeden 190 öğretmen faydalanacak. 26 Kasım'da başlayacak eğitimler 14 Ocak 2019'a kadar devam edecek.


İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da, ‘Drama Eğitimi Kursunu' ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti.

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