İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tekirdağ'da okul lojmanında korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir okulun bahçesindeki eski lojmanda yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir okulun bahçesindeki eski lojmanda yangın çıktı.



Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kullanılmayan lojmanlarından yükselen dumanları görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangına kısa sürede müdahale etti. Yapılan araştırmada, okulun kullanılmayan lojmanlarının hurda toplayıcıları tarafından talan edildiği ve içinde bakır tel bulunan kabloların bahçede yakıldığı ve yakan kişilerin olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.