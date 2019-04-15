Tekirdağ'da okul lojmanında korkutan yangın

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir okulun bahçesindeki eski lojmanda yangın çıktı.

Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kullanılmayan lojmanlarından yükselen dumanları görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangına kısa sürede müdahale etti. Yapılan araştırmada, okulun kullanılmayan lojmanlarının hurda toplayıcıları tarafından talan edildiği ve içinde bakır tel bulunan kabloların bahçede yakıldığı ve yakan kişilerin olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.