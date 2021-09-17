Tekirdağ'da okul yapımı için protokol imzalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde deprem güçlendirme kapsamında alınan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun yerine 8 derslikli ilkokul yaptırılmasında dair protokol imzalandı.

Bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Çelik tarafından genç yaşta vefat eden kız kardeşinin ve annesinin adını yaşatmak için Malkara merkezde bulunan, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında eğitim öğretime ara verilen Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun yerine 8 derslikli ilkokul yaptırılmasında dair protokol, Vali Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Bağışçı Kaan Çelik tarafından Valilik Toplantı Salonu'nda imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, ”Kız kardeşinizi genç yaşta kaybetmişsiniz. Allah mekanını cennet etsin. Yine aynı şekilde annenizin adını yaşatmayı arzu ettiniz. Size belki bir kardeşinizi kaybettiniz ama bir sürü kardeş ediniyorsunuz. Bu sekiz derslikli projede bir sürü kardeşiniz olacak. Annenizin adı orada yaşatılacak her sene onlarca evladı olacak. İçlerinden birkaç tanesi de ‘Böyle bir okul yapmaya bir anne vesile olmuş onun sayesinde bizde güzel şartlarda burada okuduk, ondan sonraki tahsil hayatımıza devam ettik' diyebilirlerse ne mutlu bize. Allah hayırlara vesile kılsın. Hayırsever olmak çok kolay olan bir şey değildir. İnsana bağış yapmak zor gelebilir ama modern psikolojinin ortaya koyduğu bir gerçek var ki biriktirmek değil de başkalarının ihtiyacını görecek şekilde sarf etmek, harcamak, bir takım hayırlarda bulunmak insanı daha çok mutlu ediyor. Biriktirmek, mal sahibi olmak belli bir yere kadar mutlu ediyor. Hayırseverlik herkesin yapabileceği bir şey değil, herkese nasip olmuyor. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Rabbim sizlerin de buraya yapmış olduğunuz hayır vesilesiyle kazancınızı bereketlendirsin. Daha fazlasıyla kazandırsın” dedi.

Hayırsever Kaan Çelik de "Bu okul inşallah ileride daha güzel şeylere vesile olur” dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından protokol imzalandı.