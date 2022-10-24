Tekirdağ'da okulda tatbikat ve afet eğitimi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik deprem anı tahliye tatbikatı gerçekleştirilerek afet bilinci eğitimi düzenlendi.

2022 yılı "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde, AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Malkara ilçesinde bulunan "75. Yıl İlkokulu" öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Okulda verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.

Eğitim sonrasında deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.