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Tekirdağ'da ölü balıklar kıyıya vurdu

Tekirdağ’da Çokal Barajı’na akan derelerin kirliliği ve çok sayıda ölü balık görülmesi civardaki vatandaşları endişelendirdi.

Tekirdağ'da Çokal Barajı'na akan derelerin kirliliği ve çok sayıda ölü balık görülmesi civardaki vatandaşları endişelendirdi.


Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ve Tekirdağ'ın Şarköy ve Malkara ilçesi sınırlarında yer alan Çokal Barajı'na uzanan Çimendere ve Emirali bölümünde kalan derelerde görülen kıyıya vurmuş ölü balıklar vatandaşları endişelendiriyor. Sulama ve balık yetiştirme amaçlı kullanılan derelerde kirlilik nedeniyle balık ölümleri meydana gelmesi de bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor.


Balık ölümlerini görünce şoke olduğunu ifade eden bir genç, o anları görüntüleyerek, “Şuraya bakın yazık günah. Barajda ölü balıklar var. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz” dedi.


Çokal Barajı'na bağlanan derelerde 3 yıl önce de balık ölümleri görüldüğü ifade edildi.

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