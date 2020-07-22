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Tekirdağ'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi ile Hayrabolu ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına, karadan çok sayıda ekip ve havadan da helikopterler müdahale ediyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Hayrabolu ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına, karadan çok sayıda ekip ve havadan da helikopterler müdahale ediyor.


Hayrabolu'nun Camdezdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman arazözleri yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de havadan müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam ediyor.


Civardaki köylüler de yangını engellemek için traktörleriyle seferber oldu.


Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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