İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uğraşları sonucu söndürüldü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uğraşları sonucu söndürüldü.


Şarköy ilçesine bağlı Uluman ve Yayaağaç mevkiindeki ormanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Havadan da helikopterin destek verdiği yangın büyük ölçüde kontrol altın alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.


Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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