İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ’da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken,


alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar bahçe hortumları ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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