Tekirdağ'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Tekirdağ'da olası orman yangınlarına karşı, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilebilmesi amacıyla Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ dahilinde çıkması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, çıkan orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edilebilmesi ve en az zararla söndürülebilmesi, bu konuda kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilebilmesi amacıyla düzenlenen Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ı yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Eren, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, AFAD Müdürü Recep Erol, Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İtfaiye Daire Başkan V. Cengiz Çelik ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Yangınlara tedbir almak ortadan kaldırmak zararları en aza indirmek mümkün. Onun için tedbiri elden bırakmamak lazım. Son bir hafta on gündür özellikle İç Akdeniz ve İç Ege olarak düşünebileceğimiz yerde yangın meydana geldi. Köylerimizi, mahallelerimizi, hayvanlarımızı, mallarımızı, bahçelerimizi hatta şehirlerimizi etkiledi. Pek çok yerde boşaltıldı. 5000'in üzerinde arkadaşımız görev yapıyor. Uçaklar, onlarca helikopter, belki birkaç yüz iş makinası arasöz vs. yangınların kontrolü için büyük bir mücadele veriyor. Peki biz de de yangın olursa ne yapmalıyız. İnsan eli ile başlayan yangınların birçoğunun yerleşim yerlerine yakın olduğunu görüyoruz. Bunların en başında gelen de anız yangını ve çöp yangını. 2019'un yazıydı, hemen yanı başımızda Marmara adasında büyük bir yangın başladı. Sebebi neydi? Birilerinin çöp yakması ile başladı bu yangın. Zor söndürüldü. Biz de destek verdik. Pek çok orman yangınına anız yangınının neden olduğunu görüyoruz. Zaten anız yakmak yasak. Birkaç gün önce ilimizin Kuzeydoğu tarafında anız yangını meydana geldi. Hepimiz teyakkuza geçtik. Orman yangınlarının önlenmesi için tedbirimizi almamız lazım. Bugün onun için toplandık” dedi.

Ardından Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Tekirdağ'ın orman varlığı ve orman yangınları ile mücadele organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Sonrasında AFAD Müdürü Recep Erol, “Yangın Önleme, Söndürme ve Kurtarma Planı” ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra 2021 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele Kararları değerlendirildi.

Toplantı, ilave tedbirler alınması ve görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.