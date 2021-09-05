İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da otluk ve ağaçlık yangını

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi Kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Gece otluk ve ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bir yandan da yangın bölgesinde bulunan bir vatandaş, bölgenin kayalık olması sebebiyle alevleri kameraya alarak, yangının söndürülmesi için yardım çağrısı yaptı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların gayreti ile ulaşılması güç yangın kontrol altına alındı.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.