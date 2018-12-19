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Tekirdağ'da otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bariyere saplandı. Kazada sürücü yaralanırken yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Çorlu-İstanbul yolu üzerinde Çorlu Havaalanı yakınlarında Şahpaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu'dan İstanbul istikametine giden Mürsel H. yönetimindeki 34 PN 8458 plakalı otomobil, Şahbaz Mahallesi Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer otomobile sağ tarafından saplandı.


Kaza sonucu otomobil sürücüsü Mürsel H. yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Barış Özgül ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası sıkıştığı yerden çıkarılan Barış Özgül'ün cansız bedeni ise nöbetçi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma ve incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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