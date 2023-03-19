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Tekirdağ'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde önündeki biçerdövere otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde önündeki biçerdövere otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 AL 004 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin K. (55) Malkara istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki İrfan Y. idaresindeki biçerdövere yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hüseyin K. (55) ve arabada yolcu olarak bulunan Şerife K. (52) yaralanarak ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken diğer yolcu Hasibe K. (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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