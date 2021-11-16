İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 14 askeri personel yaralandı.


Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Tekirdağ-Malkara yolu Beşiktepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktepe Kışlası'ndan mesai bitiminden çıkan askeri personeli taşıyan M.C. idaresindeki 59 S 0147 plakalı askeri servis aracı, kışladan çıkıp Beşiktepe Kavşağından Süleymanpaşa ilçesine dönüşe geçtiği sırada, Süleymanpaşa istikametinden gelerek kavşağa giren D.A. idaresindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle askeri personel taşıyan araçta bulunan 14 asker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Tekirdağ'daki çeşitli hastaneye sevk etti.


Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.