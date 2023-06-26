Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam üstü saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ballıhoca Mahallesi'nden gelen Hasan Y. idaresindeki 22 LC 786 plakalı otomobil, sapaktan ana yola çıkmak isterken Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne ilerleyen Adem E. yönetimindeki 59 ABC 123 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü 62 yaşındaki Hasan Y. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü 53 yaşındaki Adem E. ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ölümlü trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.