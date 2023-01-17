Tekirdağ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Hayrabolu Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malkara istikametine seyir halinde olan 59 ABC 373 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Ok (55), karşı yönden gelmekte olan Selman Yılmaz'ın kullandığı 06 HD 9120 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mustafa Ok ve kamyonette yolcu olarak bulunan Batuhan Koç, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.