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Tekirdağ'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Tekirdağ’da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.


Kaza, Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Saray'dan Kırklareli Kıyıkköy istikametine seyreden İbrahim A. idaresindeki 59 S 4324 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Sait A. idaresindeki 59 YJ 790 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sait A. araçta sıkışarak ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Ebru K. ve minibüs sürücüsü İbrahim A. ile aynı aileden Fatih, Zeynep, Serpil, Ayşegül A. yaralandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri güvenliğini sağlarken otomobilde sıkışan Sait A. itfaiye ve 112 Acil Servis Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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