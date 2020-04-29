İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası korona virüs korkusu nedeniyle yaralıya kimsenin yaklaşmaması dikkatlerden kaçmadı.



Kaza, Gazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Şendil yönetimindeki 59 LG 201 plakalı otomobil ile Murat Karpuz'un kullandığı 35 REF 67 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karpuz, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde toplanan vatandaşların ise korona virüs tehlikesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşmadığı görüldü.



Kazayı gördüğünü ifade eden Uğurcan Çabuk isimli genç, “Araç sürücüsü dönmek için sinyalini verdi. Arkasından gelen motosiklet sürücüsü de aynı istikamete dönmek istedi. Ancak aracın sinyal verdiğini fark etmedi. Aracın sağ tarafından geçmek isterken araç da sağ dönüş yapınca kaza oldu. Ben de bir vatandaş olarak hemen yardıma koştum. Korona virüs tehlikesi nedeniyle 112 ekibi gelene kadar insanların motosiklet sürücüsüne temas etmemeleri için uyardım” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.