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Tekirdağ'da otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobili sürücüsü ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobili sürücüsü ağır yaralandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyonet şoförünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.



Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Hünerli (23) yönetimindeki 59 LL 890 otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Süzen idaresindeki 33 VD 467 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sedat Hünerli ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç sürücü, tedavisi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyonet şoförünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

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