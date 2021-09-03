Tekirdağ'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ'da bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Saray ilçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Saray istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Ömer Kaan K. idaresindeki otomobil, iddiaya göre ışık ihlali yapınca Büyükyoncalı Kavşağı'ndan çıkış yapan Ahmet Taşkın'ın kullandığı 59 AAZ 442 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Taşkın'ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.