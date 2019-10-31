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Tekirdağ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yörük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Hüseyin Taşan (61) yönetimindeki 59 LR 705 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Su kanalına düşen otomobilde sürücü Taşan ve eşi Ayşe Taşan (56) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaşlı çift Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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