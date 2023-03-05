Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Muratlı-Tekirdağ yolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.A. (21) idaresindeki 39 NL 320 plakalı otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan araçta 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin kazayı görerek ihbar etmeleri neticesinde bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulunurken soruşturma başlatıldı.