Tekirdağ'da otomobile çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı

Tekirdağ'da otomobile çarpıp sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan tır şoförü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Saray ilçesi çevreyolu üzerinde iddiaya göre, ışık ihlali sonucu Harun Eski idaresindeki 59 RF 776 plakalı otomobile çarparak sürücünün ölümüne neden olan ve kazanın ardından kullandığı 34 DGN 647 plakalı tır ile kaçan Arslan A. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Bakacak mevkiinde bir şantiyede yakalandı.

Zanlı, emniyette verdiği ifadesinde korktuğu için kaçtığını söylerken, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.