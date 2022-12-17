İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 67 yaşındaki vatandaş yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 67 yaşındaki vatandaş yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.


Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. SGK kavşağı istikametine seyreden M.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan S.E. (67) isimli vatandaşa çarptı.


Kaza sonrası yaralanan S.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü M.G., “Önümden bir araç hızlı şekilde geçti. Ben de geçerken biraz direksiyonu kırdım ama ucundan hafif kurtaramadık” diye konuştu.

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