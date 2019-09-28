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Tekirdağ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Hayrabolu - Alpullu yolu üzeri Lahana Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda 4 kişi yaralandı.


Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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