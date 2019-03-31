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Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da oy verme işlemi başladı.

31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da oy verme işlemi başladı.


31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde uyanan bazı vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tutarak oy verme işlemini gerçekleştirdiler. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da seçim nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor. Tekirdağ genelinde 749 bin 926 seçmen bugün sandık başına gidecek.



Bin 879 polis görev başında


31 Mart Seçimleri kapsamında vatandaşlar huzur içinde oy işlemlerini gerçekleştirirken, Tekirdağ genelinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 879 polis de görev başında güvenliği sağlıyor.

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