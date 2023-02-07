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Tekirdağ'da palet ve çiğköfte fabrikasında yangın

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde palet ve çiğköfte fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde palet ve çiğköfte fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.



Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, gece saatlerinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çiğköfte fabrikasına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışması başlattı. Fabrikalarda kimsenin olup olmadığı bilinmezken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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