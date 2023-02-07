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Tekirdağ'da palet ve çiğköfte fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ’da bir palet ve çiğköfte fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da bir palet ve çiğköfte fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.


Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, gece saatlerinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çiğköfte fabrikasına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan yoğun çalışma üzerine, yangın kontrol altına alınırken, fabrikalarda hasar meydana geldi.

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