Tekirdağ'da pazarlar açıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarlar kontrollü bir şekilde açıldı. Vatandaşlar alışverişlerini yapmak için pazara akın etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan pazarcılar ise sıkıntı yaşadıklarını, tezgahlarının tam kapanmada açılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Tam kapanma sebebiyle uygulanan 18 günlük kısıtlamaya sayılı günler kala Tekirdağ'da 3 farklı noktada pazarlar kontrollü bir şekilde açıldı. Bayramın üçüncü günüde pazara gelen vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafeye dikkat ederek pazarda gezinirken, yer yer yoğunluklarında oluştuğu gözlendi. Tezgahlarının başına geçen pazarcı esnafı ise çok sıkıntı yaşadıklarını, bir an önce pandeminin bitmesini ümit ettiklerini ifade etti. Pazarlarda zaman zaman yoğunluklar oluşurken, Süleymanapaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim ve kontrolleri elden bırakmadı.

“Çok kazançlar bitti. Kendimiz idare edelim”

Pazarcı Esnaflarından Nusret Şirin yaptığı açıklamada, “Bu pandemi tabi ki pazarcıları çok etkiledi. Ama kurallar dahilinde pandemi azalıyor inşallah. Bizim küçük esnaf olarak pazarların açılmasından çok memnunuz. Rabbimden eski günlere dönmemizi diliyorum. Ben Tekirdağ Nusratlı köyünden üretim yapıyorum. Allah razı olsun Belediye Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız bizim mallarımızı bir yerlere verdik. Tabii alıp satan arkadaşlarımız var. Onlarda sıkıntılar çekti. Kurallara uyuyoruz. Uymaya çalışıyoruz. Bu kaosu inşallah hayırlısıyla atlatacağız. Pazarlarımız oluyor elhamdülillah. İnsanlar iyi kötü bir şeyler almaya çalışıyoruz. Yani bugün çok paralar bitti. Çok kazançlar bitti. Kendimiz idare edelim. Sağa sola borç yapmadan, sıkıntı yapmadan huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayalım dileğim bu” diye konuştu.

Pazarcı Davut Işık ise “10 günde bir açıyoruz. Birde Pazar günleri dengesiz olduğu için işlerimiz şansa kaldı yani. Ama buna da şükür yani. Hiç açmamaktan daha iyi. Bayramın üçüncü günü olduğu için pek yoğunluk yok. Bu saatlerde biraz yoğunluğumuz var ama istediğimiz yoğunluk yok” dedi.