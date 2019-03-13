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Tekirdağ'da pes dedirten olay

Tekirdağ Malkara’da bir berber dükkanından çanak anteni söküp çaldılar.

Tekirdağ Malkara'da bir berber dükkanından çanak anteni söküp çaldılar.


Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi üzerinde Ş.O'nun çalıştırdığı berber dükkanına ait binanın arka kısmında takılı çanak anten, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sökülerek çalındı.


Olayı sabah saatlerinde fark eden dükkan sahibi, polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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