İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da pes dedirten olay

Tekirdağ’da kimliği bilinmeyen iki kişi, gece saatlerinde çocuk parkındaki bankları ve oturakları sökerek ateş yaktı.

Tekirdağ'da kimliği bilinmeyen iki kişi, gece saatlerinde çocuk parkındaki bankları ve oturakları sökerek ateş yaktı. Olay anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda çocuk parkını mesken tutan iki kişi, gece geç saatlerde parkta ateş yaktı. Civardaki vatandaşlar, şahısların yakacak olarak parktaki bankları kırdığı ve ateşe attığını fark etti. Sorumsuz kişilerin bu hareketi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.