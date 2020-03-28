Tekirdağ'da pes dedirten olay

Tekirdağ'da kimliği bilinmeyen iki kişi, gece saatlerinde çocuk parkındaki bankları ve oturakları sökerek ateş yaktı. Olay anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda çocuk parkını mesken tutan iki kişi, gece geç saatlerde parkta ateş yaktı. Civardaki vatandaşlar, şahısların yakacak olarak parktaki bankları kırdığı ve ateşe attığını fark etti. Sorumsuz kişilerin bu hareketi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.