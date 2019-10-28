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Tekirdağ'da petshoplara denetim

Tekirdağ Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ il genelinde kuş ve balık gibi hayvanlarının satışlarının yapıldığı petshoplarda denetim gerçekleştirdi.


5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren petshopları denetleyen Tekirdağ DKMP ekipleri teknik personeli ev ve süs hayvanı satışı yapan petshop sahiplerine Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), hayvan sağlığı ve hayvan refahı konularında hatırlatıcı bilgilendirmelerde bulundu.


Tekirdağ DKMP ekipleri iş yeri sahiplerine kurallara riayet etmeleri ikazında bulunarak denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

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