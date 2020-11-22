İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da pikap ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde pikap ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde pikap ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Muratlı ilçesi çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi bölgesinde kalan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan E. idaresindeki 06 AGJ 476 plakalı pikap türü araç ile Erdem G. yönetimindeki 05 LN 532 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 05 LN 532 plakalı otomobil sürücüsü Erdem G. ile araçtaki yolcular Aşkın K. ve Elvan G. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.


Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.