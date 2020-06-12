Tekirdağ'da "Pilot İcra Dairesi” açıldı

Tekirdağ Adliye Sarayında daha hızlı ve etkili hizmet sunabilmek amacıyla "İcra Dairelerinin Etkinliğini Artırılması Projesi" çerçevesinde ‘Pilot İcra Dairesi'nin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Adliye Sarayında düzenlenen programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Adalet Komisyon Başkanı Naci Ergin, İcra Müdürü Murat Oktay, İcra Hakimi Bengisu Tuzcu Bilici ve Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci katılım gösterdi. Katılımcılar tarafından ‘Pilot İcra Dairesi'nin açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Başsavcı Karakoç ve katılımcılar icra müdürlüğü birimlerini tek tek gezdi.

Başsavcı Karakoç açılışta yaptığı açıklamada, icra siteminin Türkiye'de yargının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, mahkemelerin verdiği kararların icrası, icra dairesi eliyle yürütüldüğünden etkin olmayan bir icra sistemi mahkeme kararlarında aksamaya neden olabildiğini dile getirdi. Karakoç açıklamasının devamında, "Bu bağlamda etkin bir yargı sisteminin oluşturulması ve yargının kapasitesinin artırılmasına ilişkin çalışmalarda icra sisteminin göz ardı edilmesi düşünülemez. Pilot icra uygulaması ile birden fazla icra daireleri toplanarak ve uzmanlık alanlarına ayrılarak faaliyet gösteren bir idari yapıya kavuşturulmaktadır. Yeni icra dairesi, danışma ve kalite bürosu, dosya, arşiv bürosu, mali işlemler bürosu, esas-aile bürosu, haciz ve satış olmak üzere 6 alt bürodan oluşmaktadır" dedi.