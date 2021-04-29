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Tekirdağ'da piyasaya sürülmeye çalışılan 957 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde piyasaya sürmeye çalıştıkları 957 parça tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde piyasaya sürmeye çalıştıkları 957 parça tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.


KOM Şube Müdürlüğünce yapılan sosyal medya araştırmaları neticesinde Ürdün uyruklu F.Ö. (38) ve 20 yaşındaki Türkiye vatandaşı G.D.'nin ellerinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri ve sikkeleri satarak haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edildi. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon neticesinde şüpheliler ile birlikte piyasaya sürmeye çalıştıkları 789 adet sikke, 164 adet çeşitli ebatlarda obje, 3 adet kandil ve 1 adet taş obje olmak üzere toplamda 957 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kültür varlıkları ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak alınan talimatlar doğrultusunda şüpheliler gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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